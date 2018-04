Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce fratele sau, Thomas Markle, a aparut in presa cu declarații denigratoare la adresa lui Meghan, susținand ca aceasta iși dorește dinadins sa aiba faima și reputația Prințesei Diana, iata o alta voce care o susține pe fosta actrița! Priyanka și Meghan sunt prietene de foarte mult timp Meghan (36)…

- Nunta Printul Harry al Marii Britanii cu aleasa inimii lui se apropie cu pasi repezi. El si Meghan Markle se vor casatori pe 19 mai. La fericitul eveniment vor lua parte si aproximativ 2000 de britanici. Cununia religioasa va avea loc la Capela St. George de pe domeniul Castelului Windsor din Anglia!…

- De cand a devenit logodnica Prințului Harry, actrița americana Meghan Markle se afla mereu in centrul atenției. Toți ochii criticilor de stil și moda sunt cu ochii pe ea și o urmaresc la fiecare pas. Orice greșeala se taxeaza! Recent, insa, Meghan a reușit sa impresioneze creatorii de stil cu o apariție…

- Astazi este o zi mare pentru logodnica Prințului Harry. Fosta actrița americana Meghan Markle (36) apare la primul ei eveniment oficial alaturi de Regina Elisabeta și, desigur, și de ceilalți membri importanți ai casei regale britanice. Este vorba despre un eveniment legat de Ziua Commonwealth, care…

- "Printul Harry si domnisoara Meghan Markle au invitat 2.640 de persoane in parcul Castelului Windson pentru a asista la sosirea lor'' si a ''invitatilor acestora", iar apoi, dupa ceremonie, ''pentru a asista la procesiunea in caleasca cu punctul de plecare din Castelul Windson'', a precizat palatul…

- De cand s-a anuntat logodna Printului Harry cu Meghan Markle, fosta actrita este foarte deschisa in privinta secretelor sale de frumusete si a stilului de viata. Meghan Markle demonstreaza ca are incredere in ea si ca este multumita cu felul in care arata. „De fiecare data cand ii realizez…

- Cantarețul Ed Sheeran a fost solicitat sa cante la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Mai mult, artistul s-a oferit sa-i ajute pe cei doi sa-și organizeze anumite aspecte ale mult așteptatului eveniment, potrivit DailyMail. "Prințul Harry i-a cerut personal lui Ed Sheeran sa cante la nunta sa",…

- Mai este foarte puțin pana la nunta Prințului Harry cu aleasa inimii lui, Meghan Markle, iar de la anunțarea logodnei din 27 noiembrie 2017 și pana in prezent, noul cuplu regal surprinde mereu cu prezența la tot felul de evenimente, de la vizite la posturi de radio, apariția la biserica impreuna cu…