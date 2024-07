Stiri pe aceeasi tema

- Andra Volos și Lele și-au creștinat fetița! Dupa slujba de botez, au organizat o petrecere grandioasa! Lele are mari emoții și este un tatic fericit și implinit, nerabdator sa se distreze pe masura la marele eveniment! Iata și primele declarații ale artistului!

- Zi plina de emoții pentru Andra Voloș și Lele. Chiar in aceste momente, fetița artistului și a femeii alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste este creștinata, iar SpyNews.ro va prezinta imagini exclusive de la slujba de botez a micuței Kim.

- Andra Volos traiește cele mai frumoase, dar și cele mai agitate clipe din viața ei. Frumoasa șatena a fost ceruta in casatorie, iar acum se pregatește intens pentru un dublu eveniment. Andra Volos și Lele vor organiza și botezul fiicei pe care o au impreuna, dar și cununia civila, in aceeași zi. In…

- Lele și Andra Volos au trait momente unice ieri, asta pentru ca manelistul și-a cerut iubita in casatorie. I-a spus inițial ca vor trebui sa mearga la doua evenimente, cand, de fapt, el planuise momentul romantic.

- Bianca Dragușanu a dezvaluit ce așteptari are de la viitorul ei iubit. Fosta prezentatoare TV s-a desparțit de Gabi Badalau, iar acesta a acuzat-o ca l-a inșelat.Bianca Dragușanu se afla din nou in atenția publicului dupa ce relația sa cu afaceristul Gabi Badalau s-a incheiat definitiv. Recent, Gabi…

- Se pare ca Denisa Despa și-a refacut viața sau macar incearca. Cu cine a fost surprinsa, de mana, dansatoarea, dar și ce spune despre barbatul care o insoțea. Spynews.ro are imagini și declarații exclusive.

- Feli traiește din nou o frumoasa poveste de dragoste dupa ce s-a desparțit de tatal fiicei sale. Artista nu vrea sa se afișeze inca alaturi de noul iubit, iar Nora Luna știe ca mama sa are un nou partener.In urma cu 2 ani, Feli Donose a luat decizia de a pune punct mariajului cu tatal fiicei sale. Dupa…

- ”Binecuvantare e, cand rasare soarele...”, așa suna versurile lui Feli și se pare ca sunt cat se poate de reale și se aplica și in viața frumoasei cantarețe. Dupa o perioada ”cu nori”, soarele a aparut in viața ei și din nou e fericita. E intr-o noua relație și ne vorbește, in exclusivitate pentru Spynews.ro,…