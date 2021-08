Tot ce aveți nevoie să știți despre primerul de machiaj Daca inca nu folosiți primer, omiteți unul dintre cei mai importanți pași din rutina dvs. de machiaj. Folosirea primerului potrivit da tonul intregului look. Acesta ține totul la un loc, la fel cum ar trebui sa faca orice primer bun. Chiar daca brandurile de frumusețe au lansat primere de machiaj... The post Tot ce aveți nevoie sa știți despre primerul de machiaj appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

