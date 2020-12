Stiri pe aceeasi tema

- Dupa lansarea primului sau single, VADO impreuna cu Tamaz fac din nou echipa pentru o noua piesa. Cel de-al doilea single din cariera tanarului DJ VADO se numește „Paris in my soul”, o poveste muzicala cu beat-uri dance despre acea iubire intalnita intamplator pe strazile romantice, pline de saruturi…

- Dupa ce a cucerit inimile fanilor cu muzica aromana, Elena lanseaza o piesa de dragoste sensibila, ce subliniaza cele mai intense trairi și sentimente. „Vulnerabili” este un single ce dezvaluie o calatorie a inimii, in care sufletul devine „descoperit” in fața iubirii. Compus de catre Alex Pelin alaturi…

- Catalina Rad lanseaza „Pe foi”, o piesa sensibila cu beat-uri pop și influențe dance, despre amintirile ce raman intiparite in minte și suflet pentru totdeauna. Compusa de catre Catalina Rad alaturi de fratele sau, Ionuț Rad și Ovidiu Stanescu, „Pe foi” este un single pentru cei care au intalnit iubirea,…

- A avut cea mai buna auditie Vocea Romaniei din toate timpurile, performance-ul sau fiind foarte apreciat si la nivel mondial. Ulterior, a fost desemnat castigatorul celebrului concurs, in 2018, iar auditia a ramas una memorabila. Pe langa o voce senzationala, Bogdan Ioan este un performer fantastic…

- Mereu cand este intrebata sa se descrie in cateva cuvinte, Alessiah raspunde ca „esențele tari se țin in sticluțe mici“, dar și ca este motivata, muncitoare si perseverenta. Cu siguranța, am putut mulți dintre noi sa remarcam aceste trasaturi de-a lungul anului 2020, cand artista a lansat patru single-uri,…

- ALMA, tanara si talentata artista originara din Bulgaria, cunoscuta pentru sound-ul pop melancolic, lanseaza single-ul “My Mama Told Me”, a cincea piesa, un proiect cu o nota rebela. Piesa este compusa alaturi de producatorul bulgar de top, si totodata artist hip-hop, Pavell. “My mama told me” este…

- Castigator al premiilor Grammy, superstarul Justin Bieber lanseaza single-ul “Holy”, featuring Chance The Rapper. Piesa poate fi achizitionata atat in format fizic, cat si digital, alaturi de produse de merchandise exclusive: https://shop.justinbiebermusic.com Track-ul beneciaza de un film de scurta…

- VADO feat. Tamaz lanseaza „Look Around”, un single ce imbina beat-uri EDM, elemente tribale și versuri in limba engleza ce intregesc mood-ul piesei. Compusa de catre Catalin Tamazlicaru alaturi de Daniel Mitroi, DJ Sava și Alexandru Cotoi, „Look Around” este o piesa plina de sex-appeal, ce are la baza…