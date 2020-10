Stiri pe aceeasi tema

- Luna trecuta, Toshiba, care vizeaza sa detina cea mai mare cota din piata globala pe segmentul de criptare cuantica, a inceput un test al serviciilor in Statele Unite cu Verizon Communications Inc. si in Regatul Unit cu BT Group PLC. In plus, Toshiba este in discutii cu firmele de telecomunicatii din…

- Deficitul bugetar al Statelor Unite a atins nivelul record de 3.132 de miliarde de dolari in anul fiscal 2020, fiind de trei ori mai mare fata de cel din 2019, ca urmare a cheltuielilor uriase pentru sustinerea economiei in timpul pandemiei de coronavirus, a anuntat vineri Departamentul Trezoreriei…

- Actualizarea anuala a Indicelui de risc politic de la Coface, publicata in Barometrul Coface Q3, evidențiaza o dubla tendința: pe de o parte, o scadere a riscului de conflict la nivel global, pe de alta parte, o creștere a riscului politic și fragilitații sociale. Aceasta din urma este exacerbata in…

- Dupa ce rușii au anunțat descoperirea unui vaccin impotriva COVID-19, pe care l-au denumit Sputnik V, iata, americanii vin și ei cu o veste buna. Producatorul britanic de medicamente AstraZeneca a declarat luni ca a inceput studiile de faza 3 ale vaccinului sau experimental impotriva coronavirusului…

- Coalitia formata din peste 30 de procurori generali ai statelor a cerut guvernului sa actioneze sau sa permita statelor sa faca acest lucru, afirmand intr-o scrisoare adresata agentiilor de sanatate din SUA ca Gilead ”nu a stabilit un pret rezonabil” pentru Remdesivir. ”Gilead nu ar trebui sa profite…

- Marile puteri ale lumii se straduiesc sa obtina cat mai repede un numar mare de doze de vaccin anti-COVID, desi majoritatea celor care sunt in dezvoltare se afla abia in stadiul de prototip. Uniunea Europeana, Japonia si Statele Unite negociaza deja cu mai multe companii farmaceutice pe sume de miliarde…

- PSA Group, producatorul Peugeot, a obtinut profit in primul semestru al acestui an, chiar daca pandemia de Covid-19 i-a afectat puternic veniturile, si a anuntat ca revenirea puternica a vanzarilor pe pietele principale din Europa din luna iunie a continuat si in iulie, transmite Reuters.Producatorul…

- Guvernul britanic nu a luat în calcul interferențele și implicarea Rusiei în alegerile sale și a ignorat mai multe campanii ale Kremlinului în timpul referendumului pentru Brexit, se arata într-un raport oficial prezentat Camerei Comunelor de Comitetul Parlamentului Britanic…