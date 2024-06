Toscana îți oferă 30.000 de euro ca să te muți acolo Achiziționarea unei case in Toscana rurala este visul multora, insa prețurile imobiliare din regiune sunt foarte ridicate. Cu toate acestea, exista o oportunitate care ar putea transforma acest vis in realitate. Autoritațile regionale din Toscana au lansat un program prin care ofera pana la 30.000 de euro celor care se muta in orașele de munte, […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

