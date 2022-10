In ultimele doua saptamani, fortele ucrainene sustin ca au recucerit 6.000 de km patrati de teritoriu, eliberand comunitati care se aflau sub control rusesc de peste sase luni. Profesorii din aceste zone au declarat pentru BBC ca a existat o incercare sistematica de a elimina programa scolara ucraineana si de a o inlocui cu o […] The post Torturata pentru ca a refuzat sa predea in limba rusa: „Mi-au pus un pistol la gat si mi-au rupt diploma” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .