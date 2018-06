Tort cu cireşe. Răcoros, de vară Se freaca galbenusurile cu zaharul.Albusurile se bat spuma tare cu un praf de sare si se adauga in prima compozitie.Se incorporeaza faina cu grija,mestecand de jos in sus.Se toarna aluatul intr-o forma de tort unsa si tapetata.Se introduce la cuptor pentru 30 minute,dupa care se lasa la racit. Se bate smantana cu zaharul pudra si cu esenta de lamaie.Se spala ciresele,li se scot samburii si se lasa la scurs.

Se taie blatul in doua,se insiropeaza cu siropul facut din apa,zahar si esenta.Se toarna crema de smantana,se pun ciresele fara samburi.Se adauga a doua parte de blat insiropata.

Sursa articol si foto: rtv.net

