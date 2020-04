Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sase oameni au murit din cauza tornadelor care au lovit in weekend statele americane Louisiana, Texas si Mississippi, potrivit BBC.In Louisiana, numeroase case au fost distruse in orasul Monroe. Primaria anuntase initial pe retelele de socializare ca au fost inregistrate pagube minore.…

- In total, Franta a inregistrat 8.078 de morti de la izbucnirea epidemiei, dintre care 5.889 in spital si 2.189 in aziluri si alte centre medico-sociale. In plus, un indicator important inregistreaza o scadere: DGS a contabilizat 140 de noi intrari la reanimare fata de sambata, un bilant "care…

- Raed Arafat a anuntat, duminica seara, intr-o conferinta de presa, ca la ora 20.00, erau 1.815 cazuri de coronavirus confirmate in Rominia si 43 de decese. Ultimul deces anuntat de autoritati este un barbat de 72 de ani din Arad, diagnosticat cu coronavirus, dar care suferea de bronhopneumonie si insuficienta…

- Un numar de 1292 cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate in total in Romania pana vineri la ora 13.00, din care 263 in ultimele 24 de ore, cele mai multe inregistrate intr-o singura zi. De la declanșarea epidemiei, 24 de oameni au murit, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. De la…

- Numarul cazurilor de coronavirus in lume a crescut la 82.560, dintre care 2.813 decese, in 50 de tari si teritorii, potrivit unui bilant stabilit, joi, la ora 17.00 GMT, de AFP plecand de la surse oficiale potrivit news.ro.1.296 de noi contaminari au fost inregistrate de la ultimul bilant,…

- Numarul cazurilor confirmate de infectare cu noul coronavirus in Italia a urcat la 528, inclusiv 14 decese si 40 de persoane care s-au recuperat in urma bolii, a anuntat joi seful Protectiei Civile italiene, Angelo Borrelli, citat de agentia DPA. Dintre persoanele recuperate 37 sunt din provincia Lombardia,…

- ​China a raportat un numar de cazuri noi de coronavirus ușor crescut fața de ziua anterioara (433 fața de 406) și 29 de decese, cel mai redus bilanț al morților de dupa 28 ianuarie, potrivit Reuters. Epidemia continua, insa, sa se raspandeasca in alte țari. In Coreea de Sud au aparut miercuri 334 de…

- China si-a intensificat eforturile pentru a combate deficienta severa de paturi de spital in epicentrul epidemiei de pneumonie virala, al carei bilant a depasit 560 de decese, in timp ce in alte regiuni...