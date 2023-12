Tornada Roșie lovește din plin România. Cum sunt afectați românii înainte de sărbători Tornada Roșie lovește din plin Romania. Ce este acest fenomen? Milioane de romani sunt afectați la final de an. Fenomenul Tornada Roșie este in perioada sa de varf in acest weekend. A pus deja stapanire pe milioane de romani, anunța antena3.ro. Tornada Roșie inseamna deci, un weekend aglomerat atat in magazine, cat și in piețe, inainte de sarbatori. Numele fenomenului a fost dat de specialiști. Se anunța haos pe strazi, aglomerație in mall-uri, in piețe și nu numai. Oamenii cheltuie sume mari de bani, fara a se uita in urma. Tornada Roșie lovește din plin Romania. Cum sunt afectați romanii inainte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Oamenii profita de aceste ultime zile pentru a face cumparaturi in avans. Carnea de porc este cel mai cautat produs in aceasta perioada, de altfel, cele mai mari cozi din Piata Obor sunt in fața macelariilor. Specialiștii au denumit astfel acest fenomen pentru ca inainte de Craciun oamenii fac cumparaturi…

