Tornadă puternică în Tennessee. 19 oameni au murit Cel putin 19 oameni au murit in SUA, in urma unei tornade puternice produse in noaptea de luni spre marti in regiunea orasului Nashville din statul Tennessee. Bilanțul deceselor ar putea sa creasca, spun autoritațile. Echipele de interventie cauta in continuare supravietuitori. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

