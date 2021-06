Stiri pe aceeasi tema

- O tornada a distrus joi locuinte în mai multe localitati din sud-estul Cehiei, provocând ranirea a cel putin 100 de persoane, potrivit serviciilor de urgenta si politiei, relateaza AFP și Agerpres.''Estimam ca între 100 si 150 de persoane au fost ranite, inclusiv copii…

- O tornada a distrus joi locuinte in mai multe localitati din sud-estul Republicii Cehe, provocand ranirea a cel putin 100 de persoane, potrivit serviciilor de urgenta si politiei, relateaza AFP. ''Estimam ca intre 100 si 150 de persoane au fost ranite, inclusiv copii si persoane in varsta",…

- Aproximativ 150 de persoane au fost ranite in urma unei tornade produse in Cehia. Serviciul de ambulanța a declarat ca sunt și persoane decedate, dar numarul lor nu este cunoscut. Sute de case au fost de asemenea avariate in regiunea Moravia de Sud, potrivit presei locale.

- Orașul ceh Kyjov și-a lansat propria moneda pentru revenirea dupa criza provocata de noul coronavirus. Pana la 2.000 de locuitori ai orasului au dreptul la „corrents” in valoare de 400 de coroane, numele fiind o combinatie intre „coronavirus” si „currency”, pe care sa ii cheltuie la 40 de firme, scrie…

- In cadrul programului, locuitorii primesc vouchere digitale, promovate ca fiind o moneda locala speciala. Pana la 2.000 de locuitori ai orasului Kyjov au dreptul la “corrents” in valoare de 400 de coroane (19 dolari), numele fiind o combinatie intre “coronavirus” si “currency”, pe care sa ii cheltuie…

- Premierii Poloniei, Ungariei si Slovaciei si-au declarat luni sustinerea pentru actiunile Republicii Cehe dupa ce aceasta a anuntat ca suspecteaza ca doi spioni rusi ar fi implicati intr-o explozie din anul 2014 la un depozit de munitii soldata cu doua decese, transmite Reuters. ''Condamnam…

- Moscova a reactionat vehement duminica dupa ce Cehia a acuzat doi spioni rusi, asociati tentativei de otravire in cazul Skripal, de implicare in explozia la un depozit de armament in 2014, relateaza Reuters. Rusia a asigurat ca vor exista represalii pentru decizia „fara precedent” a Cehiei de expulzare…

- ​Aplicația de transport urban Bolt patrunde în alte doua orașe românești cu serviciul de transport de persoane, depașindu-și rivalul Uber la numarul de orașe în care opereaza în România. Bolt ajunge în 10 orașe din România cu serviciul sau de ride-hailing, în…