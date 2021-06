Tornadă devastatoare în Cehia. Mai mulți morți și sute de oameni răniți. Austria şi Slovacia au trimis echipe de salvare O tornada extrem de puternica a distrus, joi, locuinte in mai multe localitati din sud-estul Cehiei, provocand decese și ranirea a sute de persoane, potrivit serviciilor de urgenta si politiei, relateaza AFP, EFE. Sute de persoane au fost ranite in urma unei tornade produse in Cehia. Serviciul de ambulanța a declarat ca sunt și persoane […] The post Tornada devastatoare in Cehia. Mai mulți morți și sute de oameni raniți. Austria si Slovacia au trimis echipe de salvare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O tornada extrem de puternica a distrus, joi, locuinte in mai multe localitati din sud-estul Cehiei, provocand decese și ranirea a sute de persoane, potrivit serviciilor de urgenta si politiei, relateaza AFP, EFE. Sute de persoane au fost ranite in urma unei tornade produse in Cehia. Serviciul de ambulanța…

- Aproximativ 150 de persoane au fost ranite in urma unei tornade produse in Cehia. Serviciul de ambulanța a declarat ca sunt și persoane decedate, dar numarul lor nu este cunoscut. Sute de case au fost de asemenea avariate in regiunea Moravia de Sud, scrie digi24.ro .

- Peste 150 de persoane au fost ranite in regiunea orașelor Breclav si Hodonin, in urma unei tornade care a lovit sud-estul Cehiei, joi seara, relateaza BBC . Imaginile transmise de posturile de televiziune au prezentat scene de devastare generalizata, cu masini rasturnate, cladiri fara pereti si acoperisuri…

- Mai multe persoane au murit, iar alte peste 150 au fost ranite in urma unei tornade devastatoare in Cehia. De asemenea, sute de case și mașini au fost distruse. Austria a sarit in ajutorul Cehiei cu zeci de ambulanțe și doua elicoptere de intervenție. Aproximativ 150 de persoane au fost ranite in urma…

- O tornada a distrus joi locuinte în mai multe localitati din sud-estul Cehiei, provocând ranirea a cel putin 100 de persoane, potrivit serviciilor de urgenta si politiei, relateaza AFP și Agerpres.''Estimam ca între 100 si 150 de persoane au fost ranite, inclusiv copii…

- Aproximativ 150 de persoane au fost ranite in urma unei tornade produse in Cehia. Serviciul de ambulanța a declarat ca sunt și persoane decedate, dar numarul lor nu este cunoscut. Sute de case au fost de asemenea avariate in regiunea Moravia de Sud, potrivit presei locale.

- Potrivit dpa, care citeaza informatii furnizate de echipele de salvare israeliene, victimele sunt un barbat de 40 de ani si un baiat de 12 ani.Serviciul israelian de salvare Magen David Adom a anunțat ca 167 de persoane au fost ranite, dintre care cinci grav, si au fost transportate la spital.Conform…

- Cel putin doua persoane si-au pierdut viata și peste 100 au fost ranite, ca urmare a prabusirii, duminica, a unor tribune intr-o sinagoga aflata in constructie in asezarea Guivat Zeev, din Cisiordania, la nord-vest de Ierusalim. Potrivit dpa, care citeaza informatii furnizate de echipele de salvare…