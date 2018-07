Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta de la Universitatea din California au realizat un studiu care a aratat ca exista o legatura intre scleroza multipla si insomnie. Dintre cele 2300 de persoane care au participat la studiu, 70% aveau probleme cu somnul. Pe langa o oboseala permanenta (o trasatura comuna…

- Mai mulți oameni de știința din Olanda au descoperit care este motivul pentru care oamenii folosesc un ”m” prelungit inainte de a da anumite raspunsuri. (Promotiile zilei la monitoare) Cu siguranța toata lumea a folosit un ”m” prelungit in vorbire, din cand in cand. Oamenii de știința au descoperit…

- Sarutul frantuzesc, croasantul, manichiura frantuzeasca sau cartofii frantuzesti n-au nicio legatura cu Franta sau francezii. Originile lor ori sunt mai vechi decat insasi Franta ori sunt din cu totul alta parte a lumii, arata Listverse. Sarutul franntuzesc Sarutul frantuzesc,…

- Cantitați considerabile de deșeuri industriale stau abandonate la marginea strazii Tribun Tudoran (zona Hercules), din municipiul Aiud. In fotografiile postate pe rețelele de socializare se poate vedea cum, la marginea strazii, sunt abandonate deșeuri industriale, provenite in urma unor lucrari de construcții.…

- In cadrul unei dezbateri purtate in comitetul de știința, spațiu și tehnologie din Camera Reprezentanților, organizata miercuri, republicanul Mo Brooks a respins impactul incalzirii globale asupra marilor și oceanelor, venind cu o explicație care i-a lasat cu gura cascata pe

- Oamenii spun ca se tem sa mearga sa aprinda o lumanare la mormintele celor dragi, ca nu cumva sa nu fie intepati de vreo albina. Mai ales ca tamaia. sau parfumurile doamnelor ar putea sa nu fie pe placul insectelor.

- Politistii au descoperit un cadavru aflat in stare de descompunere intr-un beci dintr-o locuinta din comuna Marginea. Oamenii legii au facut verificari intr-un alt dosar in care un barbat de 30 de ani, care locuia in casa tatalui sau, fusese arestat pentru o talharie comisa in luna aprilie.…

