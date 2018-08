Stiri pe aceeasi tema

- MAE a precizat, la solicitarea MEDIAFAX, ca autoritatile italiene nu au notificat Consulatul General al Romaniei la Bari cu privire la existenta unor romani printre persoanele afectate de torentul produs intr-un canion din regiunea Calabria, din sudul Italiei, in care au murit cel putin opt turisti.

- Cel putin opt turisti au murit, iar altii au fost raniti in urma cresterii rapide a nivelului apei unui rau intr-un canion din regiunea Calabria, in sudul Italiei, informeaza publicatiile Il Fatto Quotidiano si La Repubblica.

- Cel putin 91 de persoane au murit, iar alte 209 au fost ranite, in urma cutremurului puternic de 7.0 magnitudine pe scara Richter produs duminica in zona insulei Lombok din Indonezia, a anuntat un oficial din cadrul agentiei indoneziene pentru situatii de urgenta, precizand ca printre cei decedati nu…

- Trei persoane au murit, iar alte patru au fost ranite, joi, intr-un accident produs in incinta hidrocentralei Una Kostela, situata in Bosnia-Hertegovina, anunta autoritatile bosniace, conform mediafax. O scurgere de gaze a avut loc in incinta hidrocentralei, a comunicat operatorul complexului,…

- Cel putin 149 de persoane au murit si alte 180 au fost ranite, in urma exploziei unei bombe in timpul unei reuniuni electorale organizata vineri in orasul Mastung, in sud-vestul Pakistanului, relateaza Reuters.

- Cel putin 85 de persoane au fost ucise, iar alte 120 au fost ranite in urma exploziei unei bombe in cursul unei reuniuni electorale desfasurate in orasul pakistanez Mastung, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro si agentia Reuters. Aproximativ 1.000 de persoane participau la mitingul electoral.…

- Cel puțin doi barbați au murit in urma atacului armat produs luni seara in orasul Malmo, situat in sudul Suediei, a anunțat poliția printr-un comunicat publicat marți, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Cei doi, in varsta de 18 și 29 de ani, au ajuns la spital cu alte patru…

- Doua persoane au decedat, printre care un roman de 64 de ani, iar alte 23 de persoane au fost ranite dupa ce un tren regional de calatori a intrat in coliziune cu un camion aflat pe sine, in apropiere de localitatea Caluso din regiunea orasului Torino, informeaza site-ul cotidianului La Repubblica.…