- Iti este greu sa-si gasesti sufletul pereche? Inteligenta Artificiala iti vine in ajutor. Ca un Cupidon, ochelarii dotati cu AI iti pot arata ce oameni sunt atrasi de tine. ,,Acest AI te poate vindeca de anxietate sociala. RizzGPT este noul chatbot asistent virtual creat de un student in inginerie computerizata…

- Patru pretinse vrajitoare i-ar fi cerut unei romance din Italia 20.000 de euro careia i-au promis ca o vor ajuta in problemele in dragoste. Ele i-au mai cerut și toate obiectele de valoare pe care le avea. Polițiștii fac percheziții miercuri dimineața in acest dosar. In locuința uneia dintre suspecte…

- Raluca Moianu a ramas cu fiica ei dupa ce și-a pierdut soțul in urma cu cinci ani. Nu a fost ușor, dar impreuna au reușit sa lase greutațile in urma. S-au susținut și au invațat sa zambeasca din nou. Acum, vedeta și fiica ei trec iar printr-o incercare, pentru ca Mara va da in curand bacalaureatul și…

- Luna iunie vine cu vești bune pentru trei zodii din horoscop. Acești nativi vor da lovitura pe toate planurile și se vor bucura de noroc triplu in urmatoarea perioada. Nativii vor sta destul de bine pe plan financiar, iar cei care nu și-au gasit inca sufletul pereche se vor indragosti și vor avea succes…

- Cucu de la Noaptea Tarziu are ghinion in dragoste! Chiar daca a avut cateva relații cu femei cunoscute din showbiz, ghinionul le-a destramat pe toate. De atunci, nu a mai reușit sa iși mai gaseasca o alta iubita, dar a descoperit cauza. Iata de ce este mereu singur!

- Daca acum cateva zile am vorbit despre ce noroc le rezerva runele pe plan financiar nativilor din horoscopul european, in luna mai, de data aceasta, numerologul Mihai Voropchievici explica care sunt zodiile care se vor bucura de povești mari de dragoste. Ce zodii vor avea noroc in dragoste in mai 2023…

- Luna mai vine cu cele mai bune vești pentru o zodie! Acești nativi vor fi protejați de astre in perioada urmatoare și vor avea parte de tot ce au visat vreodata. Ei se vor bucura de bani, iubire, dar și noroc. Vor scapa de ghinionul care nu i-a lasat sa fie fericiți cu adevarat.Persoanele nascute sub…

- Luna mai incepe cu mult noroc in dragoste pentru trei zodii din horoscop. Acești nativi iși cunosc sufletul pereche cand se așteapta mai puțin și cand nici macar nu il cautau. Chiar daca nu iși doreau acest lucru, vor primi iubirea in viața lor cu brațele deschise.