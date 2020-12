Stiri pe aceeasi tema

- Primii opt migranți au fost gasiți joi, ascunși intr-un TIR care transporta deșeuri de aluminiu in Ungaria. Șoferul este un roman de 35 de ani. In cadrul verificarilor, polițiștii de frontiera au stabilit ca cei opt sunt cetațeni din Afganistan, tineri cu varste cuprinse intre 18 si 23 de ani.Vineri…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac au depistat un cetatean roman care conducea o autoutilitara folosind un permis de conducere fals. In data de 16.12.2020, in jurul orei 05.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac I-Csanadpalota, s-a prezentat pentru efectuarea…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat unsprezece cetateni din Afganistan, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare incarcate cu role de plastic, respectiv radiatoare. In data…

- Politistii de frontiera au depistat sase cetateni sirieni care au intrat ilegal in Romania din Republica. Bulgaria, pe la frontiera verde, in sudul judetului Constanta, informeaza un comunicat de presa transmis joi de Garda de Coasta, potrivit Agerpres. Conform sursei citate, pe data de 25…

- MOLDOVA VECHE – Politistii de frontiera din Moldova Veche au surprins doua familii de sirieni care incercau sa intre ilegal in tara, traversand Dunarea cu o ambarcatiune, cu sprijinul unei calauze! Totul s-a intamplat in 14 noiembrie, in jurul orei 22.00, cand politistii de frontiera au observat, cu…

- Oamenii le-au declarat politistilor ca sunt traci si se intorc in tara in care s-au nascut si au refuzat sa prezinte politistilor de frontiera maghiari documentele. Vazand ca spiritele se incing, autoritatile maghiare au solicitat sprijinul colegilor romani dupa ce adultii s-au baricadat in…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit intr-o autoutilitara incarcata cu ceapa, ascunsa prin metoda capac, cantitatea de 1.700 kg de tutun vrac, in valoare de aproximativ 100.000 lei, echivalentul in pachete de țigari a acestei cantitați de tutun fiind de peste 85.000 de pachete. In data…

- Ziarul Unirea 40 de sancțiuni, aplicate de catre polițiștii din județul Alba, conducatorilor de autovehicule inmatriculate in alte state, in ultima saptamana Peste 250 de autovehicule inmatriculate in alte state, care circula in Romania, au fost verificate de polițiștii din Alba in ultima saptamana.…