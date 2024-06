Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul de astazi de la Palatul Cesianu-Racovița – Licitația de Arta Sacra – are parte de un episod cu totul deosebit. Asociația Comercianților de Opere de Arta din Romania – ACOAR – și Casa de Licitație A10 by Artmark doneaza Manastirii Cernica un Fr

- Se apropie Licitația de Șampanie, Whisky și Vinuri de Colecție, prima din aceasta categorie din 2024. Așadar, anunțam sosirea, la Palatul Cesianu-Racovița, a unor sticle de bauturi cu adevarat remarcabile. Pentru inceput, menționam participarea la eveniment a unei ediții speciale produse de brandul…

- Anunțam o licitația inedita, cea a unei mici colecții bucureștene de arta. Evenimentul are loc maine seara, la Galeriile Artmark, și prezinta publicului peste 30 de picturi marine sau despre insoritul Balcic, toate lucrari realizate in perioada interbelic

- Am deschis expoziția extraordinara de Arta Sacra. Icoane semnate sau atribuite iconarilor celebri, precum Matei Țamforea, Pavel Zamfir, Nicolae Cațavei ori Ilie Poienaru, sau piese excepționale realizate in primul atelier de la Nicula, dar și vechi icoane renascentiste din vremea lui Constantin Brancoveanu,…

- Am deschis expoziția dedicata urmatorului eveniment important al Casei de Licitații A 10 by Artmark – „Licitația de Interior”, cu obiecte de arta decorativa, multe dintre ele provenind din colecția familiei care a deținut Hotelul Regal din Campulung Muscel. Da, este vorba despre o destinație preferata…

- O noua oportunitate de a intra in contact direct cu istoria s-a ivit marți, la o licitație organizata de Artmark, unde poveștile fascinante ale trecutului se intrepatrund cu colecțiile impresionante de arta și obiecte istorice. Printre piesele remarcabile se numara ultima fotografie cunoscuta a lui…

- Lucrarile "Nud in fotoliu roșu", "Nud", "Cap de copil", "Tanara din Fagaraș", "Gladiole" și "Sambata de sus", create de Nicolae Tonitza, au fost adjudecate in cadrul Licitației de Primavara organizate de Artmark, obținand suma totala de 260.000 de euro, potrivit News.ro. "Nud in fotoliu rosu" (1933…

- Romfilatelia pune la dispoziția colecționarilor o emisiune alcatuita din patru timbre si doua plicuri „prima zi” menita sa promoveze arta plastica romaneasca și pictori consacrați, remarcați ca maeștri ai picturii. Tema emisiunii „Anotimpuri in pictura romaneasca” prezinta pe timbre reproducerile a…