TOPUL vaccinării în România - UNDE s-au imunizat cei mai mulți români împotriva COVID-19 Peste 4,7 milioane de romani s-au vaccinat, dintre care peste 4,53 de milioane cu ambele doze de vaccin. TOPUL vaccinarii in Romania - UNDE s-au vaccinat cei mai mulți romani: Marți, 6 iulie, 9 județe au atins rata de acoperire vaccinala de peste 30%, 25 de județe au rata de acoperire vaccinala intre 20% și 30% și 8 județe au rata de acoperire vaccinala sub 20%, a anunțat coordonatorul campaniei de vaccinare Valeriu Gheorghița.- București - 45,9% din populația eligibila - varsta peste 12 ani- județul Cluj - 42,6% din populația eligibila - varsta peste 12 ani- județul Sibiu - 36,18% din populația… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele CNCAV, Valeriu Gheorghița, a explicat faptul ca tulpina Delta este mult mai agresiva decat tulpinile anterioare și, mai ales, are un grad ridicat de contagiozitate, un caz de infecție riscand sa genereze alte 6-7 cazuri secundare. ”Sunt cateva elemente care țin de contagiozitate și gradul…

- Tulpina indiana Delta are capacitatea de a deveni dominanta in Romania, iar la nivel global OMS estimeaza ca aceasta va provoca 90% dintre cazurile de COVID-19, pana la finalul lunii august, avertizeaza medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare impotriva COVID-19. In…

- Datele centralizate de autoritati arata ca aproximativ 25% din populatia eligibila la nivel national a fost vaccinata impotriva infectiei provocate de SARS-CoV-2, la acest procent adaugandu-se persoanele care au obtinut imunitate dupa ce au trecut prin boala. In topul judetelor cu rata ridicata de…

- Aproape 44% din populatia eligibila a Bucurestiului – persoane cu varsta de peste 12 ani – este vaccinata anti-COVID, Capitala fiind urmata de judetul Cluj cu 40,4% rata de acoperire vaccinala, Sibiu 34%, Brasov 32,1%, Timis 31%, Constanta 30,7%, din datele valabile la data de 7 iunie, a declarat presedintele…

- Acoperirea vaccinala anti-COVID in Bucuresti este de 43,48% din populatia eligibila (persoane cu varsta de peste 16 ani), a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, coordonatorul campaniei de vaccinare, col. dr. Valeriu Gheorghita. Potrivit medicului militar, judetul Cluj este pe locul doi la nivel…

- Potrivit lui Valeriu Gheorghița, rata de acoperire vaccinala in București, la populația rezindenta - așa cum este ea raportata de Institutul Național de Statistica - este de circa 33,8% in București, iar daca eliminam populația sub 16 ani și ne referim doar la populația eligibila pentru vaccin, rata…

- Șeful CNCAV, Valeriu Gheorghita, anunta ca cea mai buna rata de vaccinare este inregistrata in Bucuresti și in județele Cluj, Timis, Brasov, Sibiu si Constanta. Rata de vaccinare anti-coronavirus din Capitala este de 31%. „In momentul de fata sunt peste 25.000 de persoane care se mai regasesc pe lista…

- Rata de vaccinare la nivel național a ajuns la 20,33%, a anunțat marți coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania, Valeriu Gheorghița. „La nivel național avem in momentul de fața un procent de acoperire vaccinala cu cel puțin o doza de 20,33% din populația eligibila. De asemenea, avem 11,93% persoane…