- Romanii, „cei mai mari proprietari“ de imobile din Europa. Romania se afla pe primul loc in UE in ceea ce priveste ponderea din populatie care locuieste in casa proprie mai degraba decat cu chirie, arata o statistica a Eurostat. Romanii prefera sa fie proprietari, doar 4% din populatie sta cu chirie.…

- Romania este o țara demna de toate paradoxurile economice: avem una dintre cele mai mari creșteri economice din Uniunea Europeana, insa 3,4 milioane de conaționali au parasit țara in cautarea unui trai mai bun, echivalentul a 17% din populație. Singura țara care ne depașește este Siria, țara devastata…

- Conform unor date Eurostat publicate de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala (CURS) romanii sunt europenii care au cele mai puține restanțe la plata chiriei sau ipotecii. Doar 0,9% au asemenea probleme, in comparație cu 3,5% cat este media UE sau 15,3% cat este media in Grecia, țara cu cea mai…

- Romania este țara din Uniunea Europeana cu cel mai mare numar de decese suferite de copii de pana in 14 ani in accidente rutiere. In plus, Romania și Malta sunt singurele țari europene in care numarul copiilor raniți in accidente este in creștere.

- Unitațile de producție a autoturismelor din Europa au asamblat in 2017 circa 17 milioane de unitați, depașind pentru prima data valorile anterioare crizei din 2007. Cu o producție de 364.654 de mașini, Romania ocupa locul 10 in clasamentul european al producatorilor auto. Uniunea Europeana ramane pe…

- Cel mai recent sondaj Eurostat plaseaza romanii pe ultimul loc din Europa in ce priveste fericirea. Potrivit sondajului, la intrebarea „Sunt sanatos?”, romanii au raspuns in proporție de 57% ”De acord”, 25% ”Nici de acord, nici dezacord”, 8% ”Total dezacord”. La intrebarea ”Ma consider o persoana fericita”…

- Martie 2018 a fost a doua luna consecutiva in care Romania a avut cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4%. În luna februarie rata anuală a inflaţiei a fost de 3,8%, de asemenea cea mai mare din UE, arată…

- Romania este din nou codașa in clasamentul privind costul cu ora de munca a angajatilor, arata cel mai recent studiu Eurostat. Sunt totuși țari care platesc sume record muncitorilor, aproape inzecit ...