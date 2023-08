Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a exportat in 2022 autoturisme in valoare de 158 de miliarde de euro, un nou record istoric care este cu opt miliarde de euro peste precedentul record de 150 de miliarde de euro, stabilit in 2015, in timp ce importurile s-au situat la 62 de miliarde de euro, rezultand un surplus comercial…

- Philip Morris International (PMI) avertizeaza cu privire la creșterea consumului ilicit de țigari in Uniunea Europeana (UE), care priveaza guvernele de venituri la bugetul de stat de miliarde de dolari și erodeaza politicile de control al tutunului. PMI solicita reevaluarea politicilor care au dus…

- Noi lovituri aeriene au fost efectuate sambata de guvernul libian recunoscut de ONU impotriva unor pozitii ale traficantilor in vestul tarii, potrivit presei locale, noteaza AFP, citat de Agerpres.Guvernul, cu sediul la Tripoli, anuntase ca a tintit, joi, tabere ale traficantilor in aceeasi regiune…

- Ambasadorul Rusiei la Londra, Andrei Kelin, a avertizat ca livrarile de arme catre Ucraina risca sa duca la o escaladarea a conflictului din Ucraina pana la cote nevazute pana acum, informeaza Rador.Intr-un interviu acordat BBC, Andrei Kelin a declarat ca armata rusa este net superioara armatei ucrainene.…

- Cercetatorii au descoperit ciuperci si bacterii care 'mananca plastic' in mlastinile saline din China.In razboiul impotriva deseurilor, oamenii de stiinta au identificat o arma in mlastinile saline din China: ciuperci si bacterii care "mananca plastic", potrivit unui studiu publicat joi in Marea…

- Chiar daca exista o cerere evidenta de extindere a numarului de angajați straini, este posibil ca Guvernul Romaniei sa nu fie interesat sau sa nu iși asume responsabilitatea eventualelor tensiuni sociale ce ar putea aparea in cazul unei posibile crize economice, din cauza unui influx și mai mare de…

- Luni, 15 mai, Kremlinul denunta ”intelegerea gresita” a relatiilor Moscovei cu Beijingul a lui Emmanuel Macron, dupa ce presedintele francez a declarat ca Rusia intra ”intr-o forma de vasalizare fata de China” , relateaza AFP și News.ro . ”Aceasta abordare este absolut falsa si rezulta dintr-o intelegere…