Topul țărilor în care copiii cresc cel mai bine Topul țarilor in care copiii cresc cel mai bine, dupa ce au fost evaluate criterii precum sanatatea fizica, calitatea educației, concediile pentru parinți și spațiile verzi. Pentru persoanele care doresc sa se mute, clasamentele țarilor in care se poate trai mai bine poate fi de ajutor, insa pentru cei care au copii exista și alți […] Articolul Topul țarilor in care copiii cresc cel mai bine a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luna ianuarie va fi puțin mai bogata pentru romanii saraci. Și asta pentru ca, pe langa majorarile care intra in vigoare la inceput de an, statul imparte și alte ajutoare, precum vouchere pentru facturi sau alimente.Astfel, in prima luna din an, pensionarii cu venituri sub 3 mii de lei vor primi o prima…

- Alocațiile pentru copii urmeaza sa creasca cu 5,1% de la 1 ianuarie 2023. Asta pentru ca este luata in calcul rata medie anuala a inflației, iar singura cifra cunoscuta este cea din 2021, adica procentul menționat mai sus. Cum INS va anunța rata medie (pe 2022) dupa plata alocațiilor, nu ar trebui sa…

- Toti copiii cu varsta pana la 13 ani din cadrul Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagildquo; si din cadrul clubului Farul Constanta au primit vizita lui Mos Nicolae inaintea intrarii in vacanta fotbalistica, informeaza academiahagi.ro.Asa cum este obiceiul an de an, sportivii celei mai bune academii din…

- Actrița de origine americana, Kirstie Alley, a murit la 71 de ani. Copiii ei au anunțat ca actrița a murit „dupa o lupta cu cancerul, descoperit recent”. Alley era cunoscuta pentru rolul din sitcomul american Cheers, rol pentru care a primit Globul de Aur pentru cea mai buna actrița in 1991, dar și…

- Bunicul se așeaza langa foc și incepe sa-ți spuna povestea preferata. Nu trece mult timp și iși da seama ca e prea batran, a inceput sa uite și tare mult și-ar dori sa continuați povestea. Dar ce e de facut? Pui repede mana pe carte și te apuci de citit. Tocmai ce ai fost pacalit din nou. Iți amintești…

- Targul de Craciun va fi adaptat miercuri, 7 decembrie, pentru micuții cu dizabilitați senzoriale, care nu pot rezista in medii aglomerate, cu mult zgomot, muzica și jocuri de lumini, anunța primarul general al Capitalei, Nicușor Dan.

- Alocațiile de stat pentru copii vor crește de la 1 ianuarie 2023 cu 5,1%, fiind indexate cu rata inflației. Masurile decise de coaliția de guvernare PNL-PSD-UDMR au fost anunțate de liderii celor trei partide. De la 1 ianuarie 2023, alocațiile de stat pentru copii vor fi indexate cu rata inflației.…

- Creșterea este obligatorie, potrivit legislației in vigoare, și se face cu un procent calculat pe baza inflației.Rata inflației in 2021 a fost de 5,1%, potrivit INS. Daca s-ar aplica acest procent de creștere, alocațiile noi ar fi de 255,4 lei pentru copiii cu varsta intre 2 și 18 ani și 630,6 lei pentru…