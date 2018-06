Topul tarilor din Europa de Est, membre UE, in functie de rata anuala a inflatiei: Cine crezi ca este "campioana"?

Stiri pe aceeasi tema

- Inflația din Romania este mai mult decat dubla fața de media din Europa. Este anunțul sumbru facut de catre EUROSTAT pentru țara noastra, chiar in aceeași zi in care a transmis ca suntem pe primul loc la creșterea salariala. Rata anuala a inflației in zona euro a urcat la 1,9% in mai de la 1,3% […]

- Damien Phillips, un analist privind relatiile internationale, scrie intr-un material pentru cotidianul The Telegraph ca tentativele americane de a planifica eforturile anticoruptie din Europa de Est au esuat rasunator in Romania, iar Rusia lui Vladimir Putin este principala beneficiara a esecului.

- Eurostat calculeaza rata anuala a inflatiei ca variatie a indicelui armonizat al preturilor de consum intr-o luna, comparativ cu aceeasi luna a anului precedent, in timp ce rata lunara compara indicii din ultimele doua luni. Potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS),…

- Noul grafic publicat, miercuri, de Eurostat arata ca România are cea mai mare inflație din UE, în luna aprilie.Astfel, conform documentului Eurostat, inflatia anuala raportata de România (4,3%) este mult peste ritmul scumpirilor din alte tari UE. În zona…

- "Epoca - pentru ca a fost o epoca, aproape 10 ani - a dobanzilor foarte scazute si real negative a trecut. Normalizarea, in sensul ca se va ajunge la dobanzi pozitive, este un proces pe care nu-l putem contura in viitor, dar datorita faptului ca in Europa sunt inca dobanzi real negative si la noi rata…

- Romania ocupa locul 16 in Europa din punctul de vedere al numarului de refugiați care au primit azil in 2017. In anul 2017, 1330 de cetateni au primit aviz favorabil de sedere in Romania, conform unei statistici realizate de Eurostat. Cei mai multi dintre refugiatii care s-au bucurat de masurile de…