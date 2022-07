Topul ţărilor din care atrage România cei mai mulţi angajaţi. Surpriza de pe primul loc La jumatatea acestui an, in Romania erau angajati oficial 84.936 de salariati straini, din 178 de tari, de aproape doua ori mai multi decat in iunie 2019, o consecinta a deficitelor de pe piata muncii de la nivel local, care a fortat mediul privat sa caute personal in afara granitelor tarii, in special in Asia. Cateva observatii: Romania a atras preponderent cetateni din afara UE, in special din Asia; Pe piata muncii din Romania s-au integrat si numerosi ucraineni, in contextul razboiului; Cei mai multi straini lucreaza in constructii, dar clasamentele variaza mult intre tarile de provenienta;… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

