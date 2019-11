Topul suferintei la pompa: Pe ce loc se afla Romania si cum ne-am clasat in ultimii trei ani

Romania a coborat un loc in topul suferintei la pompa, in trimestrul al treilea din 2019, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.



Bloomberg realizeaza periodic aceasta ierarhie, prin raportarea venitului mediu zilnic al populatiei unei tari la costul mediu al unui litru de carburant.



In trimestrul al treilea al acestui an, Romania se afla pe locul 14 in topul suferintei la pompa.



Concret, din venitul nostru zilnic de 29,90 de euro, 3,92% se duce pe un litru de benzina, care costa deci 1,17 euro.



Fata de aceeasi perioada a anului trecut, am coborat…