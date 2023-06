Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a avut ieri, la Palatul Victoria, o intrevedere cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, doamna Kathleen Kavalec. Prim-ministrul Romaniei a subliniat importanța consolidarii Parteneriatului Strategic cu SUA, prin proiecte economice concrete și investiții directe…

- Parteneriatul strategic cu SUA se va reflecta in perioada urmatoare intr-o prezenta semnificativa a companiilor americane in economia romaneasca, a afirmat, joi, premierul Marcel Ciolacu, la finalul unei intrevederi pe care a avut-o la Palatul Victoria cu ambasadorul SUA in Romania, Kathleen Kavalec.…

- „Intentia companiilor americane prezente in Romania de a continua sa se dezvolte si sa creeze noi locuri de munca in tara noastra reprezinta o garantie ca avem un mediu economic si un cadru fiscal stabil, predictibil si competitiv, in care investitorii straini au incredere. Parteneriatul nostru strategic…

- Seful Executivului a subliniat importanta consolidarii Parteneriatului Strategic cu SUA, prin proiecte economice concrete si investitii directe in tara noastra ale companiilor americane.„Intentia companiilor americane prezente in Romania de a continua sa se dezvolte si sa creeze noi locuri de munca…

- Ministrul anunta pe Facebook ca ”Forumul Mondial pentru tehnologia inovativa a dat startul agendei reuniunilor ministeriale OECD care se vor desfasura, la Paris”. ”Domenii economice precum IT – inteligenta artificiala, robotizare si automatizare – sau energia verde au adus reale cresteri si o anumita…

- In calitate de vicepreședinte al Comisiei speciale pentru sprijinirea procesului de aderare a Romaniei la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE), deputatul social-democrat de Buzau Andi Cristea a vorbit la conferința organizata la Banca Naționala a Romaniei pe tema „Romania in OCDE:…

- Articolul Andi Cristea la conferința „Romania in OCDE: spre clubul bunelor practici economice internaționale” se poate citi integral pe Stiri de Buzau . In calitate de vicepreședinte al Comisiei speciale pentru sprijinirea procesului de aderare a Romaniei la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca saluta constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sprijinirea procesului de aderare a Romaniei la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE). Inființarea Comisiei speciale parlamentare OCDE denota angajamentul transpartinic…