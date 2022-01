Ministerul Afacerilor Interne a facut, pe Facebook, topul scuzelor celor care incalca legislația rutiera. Polițiștii spera ca in 2022 sa mai dispara o serie de metehne, dupa ce expresia „Tu știi, ma, cine e tata?” a devenit, treptat, istorie. Unii șoferi opriți de poliție amenința ca-și vor recupera permisul auto chiar a doua zi, alții […] The post Topul scuzelor pentru poliție: Permisul? Pai de unde sa am, ce, mi-ați dat? Boss, e blasfemie sa merg cu 50 la ora cu mașina asta! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .