Topul scumpirilor din ultimul an. Alimentele și serviciile cu majorări semnificative ale prețurilor Zaharul, transportul aerian si cartofii se afla in topul scumpirilor inregistrate in ultimul an, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). In luna iulie a acestui an, pretul zaharului a fost cu 51,86% mai mare comparativ cu iulie 2022, cel al cartofilor a urcat cu 36,71%, in timp ce ouale s-au scumpit cu 27,98%, margarina cu 25,80%, iar branza de vaci cu 25,07%. Uleiul este singurul produs alimentar care a inregistrat o ieftinire in ritm anual, cu 13,84%. Fata de luna iunie a acestui an, cel mai mult s-au scumpit carnea de porc (plus 1,06%),… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

