- Gazele s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in conditiile in care tarifele au fost mai mari cu 70,10% in luna iulie a acestui an fata de iulie 2021, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica. In topul marfurilor nealimentare care au consemnat cele mai mari cresteri de…

- Benzina și motorina, creștere impresionanta de preț. Gazele s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in conditiile in care tarifele au fost mai mari cu 89,5% in luna iunie a acestui an. Fata de iunie 2021, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica. In topul marfurilor nealimentare…

- Gazele naturale, uleiul, malaiul, faina, cartofii, serviciile de apa, canal si salubritate, dar si serviciile postale s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS).

- Rata inflatiei a urcat la 14,5% in luna mai 2022, de la 13,76% in aprilie, conform datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica ( INS ). Rata anuala a inflatiei a urcat in luna mai la 14,5%, dupa ce marfurile nealimentare s-au scumpit cu 17,8%, alimentele cu 14,2%, iar serviciile cu…

- Institutul Național de Statistica a raportat o prabușire grava a producției de energie in țara. Astfel, Romania a scazut producția de gaze și a majorat importurile, iar producția de petrol a scazut la o treime din necesar. Totodata, in timp ce minele se inchid aproape in fiecare zi, producatorii de…