Topul salariilor nete. Câștigătorii și perdanții la capitolul "putere de cumpărare" în luna august În 19 sectoare economice, salariații au pierdut din puterea de cumparare, creșterea salariala fiind &"mâncata&" de inflație, potrivit datelor transmise marți de Institutul Național de Statistica. Cele mai mari erodari ale puterii de cuparare le-au suferit angajații din Sanatate, administrație publica și Învațamânt, potrivit datelor transmise de INS. La polul opus stau angajații din transportul aerian și cei din extracția petrolului. În sectorul bugetar s-au înregistrat scaderi ale câstigului salarial mediu net fata de luna precedenta în învațamânt… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

