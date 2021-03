Numarul contractelor de munca inregistrate cu un salariu lunar brut de 10.000 de lei sau mai mult a ajuns la 236.787 pe 23 februarie, conform datelor de la Inspectia Muncii obtinute de Ziarul Financiar.

Citește și: SURSE - Madalina Dobrovolschi, favorita sa devina șefa televiziunii publice

In total, economia locala are un numar de peste 5,5 milioane de contracte de munca inregistrate in REVISAL, ceea ce inseamna ca putin peste 4,2% dintre contractele de munca din Romania au salarii brute de 10.000 de lei sau peste, informeaza Mediafax.

Salariile de 10.000 de lei si peste…