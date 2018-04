Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi alesi PNL propun infintarea unui centru educativ pentru minori si a unui centru de detentie pentru minori in fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare ale tarii, cheltuielile urmand sa fie suportate atat din bugetul de stat, cat si din bugetele consiliilor locale, potrivit unui proiect,…

- Monitorul Social, un proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung Romania, in studiul legat de dimensiunile si structura emigratiei de lunga durata (peste un an) din Romania, trage un puternic semnal de alarma. Mai mult de 2,5 milioane de cetațeni romani cu domiciliul in Romania sunt plecați de mai bine de un…

- Trei regiuni din Romania, respectiv Nord-Est, Sud-Vest Oltenia si Sud-Muntenia, aveau in 2016 un PIB pe cap de locuitor, masurat in functie de puterea standard de cumparare, de sub 50% din media europeana, fiind printre cele mai scazute din UE, potrivit datelor publicate miercuri de biroul european…

- In luna ianuarie 2018 s-au eliberat 2009 autorizatii pentru construirea de cladiri rezidentiale, din care 66,9% pentru zona rurala. In ianuarie 2017, procentul in cazul zonei rurale era mai scazut, 61,2% din totalul de 1.561 de autorizatii.”Distributia in profil regional evidentiaza o crestere…

- Numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale a crescut anul trecut cu 7,6% comparativ cu 2016, ajungand la 41.603 autorizatii, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Aceasta crestere s-a reflectat in urmatoarele regiuni de dezvoltare: Nord-Est…

- In luna decembrie 2017, s-au eliberat 2724 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 19,5% fata de luna noiembrie 2017 si in crestere cu 8,1% fata de luna decembrie 2016.  In anul 2017, s-au eliberat 41603 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere…

- In anul 2017 s-au eliberat 41603 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 7,6% fata de anul 2016, arata datele Institutului National de Statistica, publicate marti. Pe regiuni de dezvoltare, situatia sta in felul urmator: Nord-Est (+851 autorizatii), Bucuresti-Ilfov (+799),…

- Crestere de 70% pentru santierul imobiliar Nord-Vest Alaturi de evoluția prețurior și a activitații de tranzacționare, un indicator important al mersului pieței rezidențiale este reprezentat de volumul construcțiilor consemnat pe acest segment. Și in aceasta privința, statisticile pe anul trecut releva…