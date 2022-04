Topul primelor de Paște pe care le oferă angajatorii In prag de Paște, 84% dintre angajatori ofera beneficii salariatilor, in timp ce 16% nu le au incluse in pachetele pentru angajati, arata datele celui mai recent sondaj eJobs. Cei mai multi angajatori (37%) au alocat 100-200 de lei per angajat, 27% ofera prime intre 200 si 400 de lei, in timp ce 21% ofera beneficii cuprinse intre 400 si 800 lei. Restul, de 15%, aloca peste 800 de lei per angajat. „Daca e sa facem comparatia cu beneficiile oferite anul trecut de Craciun, observam ca avem cu 8% mai putini angajatori care isi recompenseaza de Paste angajatii. Pe de alta parte insa, vedem o crestere… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

