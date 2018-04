Topul Primăverii la Timișoara Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș organizeaza in perioada 23 – 24 aprilie 2018 Festivalul – Concurs ”Topul Primaverii”, ediția a XVIII-a. ”Evenimentul are ca scop promovarea tinerilor interpreți de muzica populara cu varste cuprinse intre 15 – 25 de ani. Festivalul este structurat in doua parți: in 23 aprilie 2018, ora 12: 00, la sediul Centrului de Cultura și Arta al Județului Timiș, are loc o preselecția participanților, iar in 24 aprilie la sala Capitol a Filarmonicii Banatul din Timișoara, de la ora 18: 30 se desfașoara competiția celor mai buni reprezentanți ai folclorului musical,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

