- Potrivit Economica.net, cea mai mare pensie incasata de un civil si stabilita doar in baza contributiilor virate pe parcursul vietii sale profesionale la sistemul asigurarilor sociale depaseste 23.200 de lei brut in luna aprilie, au spus pentru oficialii Casei Nationale de Pensii Publice. Romanul platit…

- Un magistrat pensionar ia cea mai mare pensie civila (adica pensie platita de Casa Nationala de Pensii Publice) din Romania. Acesta a incasat o pensie de serviciu in valoare de 56.816 lei brut in aprilie 2018, au spus pentru Economica.net oficialii Casei Nationale de Pensii Publice. Persoanele fizice…

- Peste 9.000 de civili au luat pensie speciala in decembrie 2017, iar printre ei se numara magistrati, piloti, diplomati, parlamentari si grefieri. Civilii ar fi meritat in anul 2017 pensii in valoare totala de 181,27 de milioane lei, in baza contributiei virate la pensie, ca romanii obisnuiti. Insa,…

- Proiectul Legii pensiilor in dezbatere publica Proiectul Legii pensiilor ar putea fi transmis Parlamentului în aceasta sesiune si apoi sa stea o luna în dezbatere publica, a declarat, miercuri, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, într-o emisiune la postul public de televiziune.…

- VEZI care este data la care vei iesi la pensie, uite de cand nu mai trebuie sa muncesti si poti sa stai acasa Asa afli simplu, rapid si usor data la care vei iesi la pensie. In Romania varsta legala de pensionare este de 65 de ani pentru barbati si 63 de ani pentru femei. Contribuabilii se pot pensiona…