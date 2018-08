Melbourne a fost detronat de pe pozitia sa de orasul cel mai "locuibil" din lume dupa sapte ani consecutivi, pierzand coroana in favoarea capitalei Austriei, Viena, relateaza DPA si Reuters. Raportul intocmit de The Economist's Intelligence Unit clasifica 140 de orase din toata lumea in baza unor criterii precum stabilitatea, cultura, mediul educatia si infrastructura.



Restul pozitiile din top zece sunt impartite intre Australia (Sydney pe locul al 5-lea si Adelaide pe al 10-lea), Japonia (Osaka pe locul al 3-lea si Tokyo pe locul al 6-lea), Canada (Calgary pe locul al 4-lea, Vancouver…