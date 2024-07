Topul oraşelor unde este cel mai uşor să cumperi un apartament prin credit ipotecar Apartamentele din marile orase – Bucuresti, Timisoara, Iasi si Constanta – sunt, de cele mai multe ori, usor de cumparat cu ajutorul unui credit ipotecar, in ciuda preturilor tot mai piperate solicitate de proprietari si dezvoltatori, care au dus implicit la cresterea ratelor. Cele mai mari rate la creditele ipotecare sunt achitate de clujeni si […] The post Topul oraselor unde este cel mai usor sa cumperi un apartament prin credit ipotecar appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

