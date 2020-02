Stiri pe aceeasi tema

- Apartamentele vor continua sa se scumpeasca in 2020. Unde se vand cele mai scumpe locuințe din UE. Capitala in care casele se vand cu 12.910 euro/mp Preturile in sector imobiliar vor creste in anul 2020 cu pana la 10% in zonele cu potential de dezvoltare economica, potrivit unei analize RE/MAX Romania…

- Cluj-Napoca se situeaza în continuare pe prima poziție în clasament (cu o medie de 1.690 de euro/mp util), fiind urmat de București (cu 1.390 de euro/mp), Timișoara (1.240 de euro/mp), Constanța (1.190 de euro/mp), Brașov (1.150 de euro/mp), Craiova (1.090 de euro/mp), Iași (1.020 de…

- RE/MAX Romania, parte a liderului mondial in real-estate si franciza numarul 1 la nivel global pe acest segment, prezinta concluziile studiului anual realizat in parteneriat cu Imobiliare.ro despre piața imobiliara - o retrospectiva a anului 2019 și principalele tendințe pentru 2020. Studiul a fost…

- Locuințele s-au scumpit semnificativ in 2019. Cluj-Napoca se apropie de pragul de 1.700 euro/mp și lasa in urma toate celelalte orașe Prețurile locuințelor din Romania s-au majorat cu 2,9%, in ultimul trimestru din 2019, comparativ cu trimestrul anterior, și cu 7,4%, fața de aceeași perioada a anului…

- Peste o treime dintre candidați se afla la început de cariera, arata datele unui studiu publicat, joi, de catre reprezentantii unei platforme de recrutare online. În ceea ce priveste numarul de candidati la nivel national, datele eJobs releva faptul ca acesta este direct proportional…

- Respectand tradiția proiectului „Doneaza sange! Fii erou!”, in perioada 9-13 decembrie 2019 organizam o noua campanie naționala de donare de sange la Cluj-Napoca, prin care incercam sa creștem numarul de donatori de sange actual. In același timp in alte 10 centre universitare din Romania campaniile…

- HELL ENERGY, liderul pieței de energizante din Romania , iși exprima angajamentul de a reduce considerabil imbutelierea produselor sale in ambalaje PET și țintește ca in termen de 5 ani 99% dintre produsele marca HELL ENERGY și XIXO sa fie imbuteliate numai in doze de aluminiu. In linie cu strategia…

- Detergent capsule, balsam de rufe, sapun lichid și dezinfectant de toaleta – acestea au fost produsele de curațenie cele mai cumparate de romani de Black Friday, potrivit ImportDirect.ro, retailer online de tip hard discount și unul dintre cei mai mari importatori direcți de produse originale de calitate…