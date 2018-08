Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea alcoolemiei este data de cantitatea de alcool pur consumata, in grame, inmultita cu 0,8 (densitatea alcoolului), totul impartit la greutatea corporala a celui care a baut. Codul Rutier prevede ca, daca un sofer se afla la volan sub influenta bauturilor alcoolice cu o imbibatie alcoolica…

- Bautura la volan ii va lasa imediat pe soferi fara carnet de conducere. Proiectul de lege care prevede sanctiuni mai dure pentru conducatorii auto cheflii a fost avizat astazi de Comisia juridica a Parlamentului si urmeaza deja sa fie dezbatuta in plen.

- Deputatul PMP Petru Movila a depus un proiect de lege care prevede ca soferii prinsi ca folosesc telefoanele mobile in timp ce conduc sau sunt identificati ulterior, prin postari pe retelele de socializare sau in mass-media, sa fie sanctionati cu suspendarea permisului de conducere pentru 90 de zile.…

- In Moldova, sofatul sub influienta bauturilor alcoolice, pare sa se transforme in epidemie. "Curajosii" care urca in stare de ebriteate la volan, raman o "maladie" a societatii noastre!N-au ajutat nici pedepsele mai drastice, nici zecile de mii de lei sub forma

- Pedepsele pentru șoferii care urca bauți la volan vor fi inasprite. Potrivit noilor prevederi, șoferii care vor fi prinși bauți la volan vor ramane imediat fara permisul de conducere pentru o perioada de la 6 luni – in cazul primei abateri și pana la 3 ani – in cazul abaterii repetate. Termenul va fi…

- Șoferii prinși in stare de ebrietate avansata la volan vor raspunde penal. Precizarile privind pedepsirea conducatorilor auto bauti au fost facute de ministrul de Interne, Alexandru Jizdan, dupa sedinta Guvernului.