Topul Național al Firmelor - Faza Judeteană, ediția a XXVII-a 7 – 8 octombrie 2020 (Eveniment) Dupa o perioada plina de provocari pentru intreaga societate, motivați fiind de misiunea Camerei de Comerț și Industrie Brașov de a sprijini mediul de afaceri brașovean, cu atat mai mult in aceste momente, dorim sa oferim continuitate celui mai important eveniment de business brașovean – Topul Național al Firmelor – Faza Județeana, in care sunt premiate cele mai performante companii pentru rezultatele obținute in anul 2019.De peste 26 de ani, ne intalnim pentru a sarbatori... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

