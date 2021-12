TOPUL MONDIAL al orașelor cu cel mai GREOI trafic: Bucureștiul e pe locul 11 A fost publicat topul oraselor cu cel mai groaznic trafic din lume. Pe ce loc este Capitala si cu ce viteza merge in medie un bucurestean. Potrivit firmei de analiza a transporturilor Inrix, cel mai aglomerat oras din lume este Londra. Pe primele pozitii in topul celor 1.000 de orase in care vei petrece cel mai mult timp blocat in trafic se mai afla si Paris, Bruxelles, Moscova si New York. Bucurestiul nu putea lipsi din topul celor mai aglomerate orase din lume. Capitala se afla pe locul 11, conform analizei Inrix. Se pare ca un bucurestean circula in medie cu 22,5 km/h si pierde 98… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

A fost publicat topul oraselor cu cel mai groaznic trafic din lume. Pe ce loc este Capitala si cu ce viteza merge in medie un bucurestean. Potrivit firmei de analiza a transporturilor Inrix, cel mai aglomerat...

Bucurestiul este al 11-lea cel mai aglomerat oras din lume, conform unei studiu cu privire la traficul rutier din peste 1.000 de orase din 50 de tari, realizat de compania Inrix. Pe primul loc in clasament se afla Londra.

