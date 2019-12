Stiri pe aceeasi tema

- Capitala Romaniei a retrogradat 14 pozitii in clasamentul global al Inovatiei Oraselor, ajungand pe locul 171, in timp ce Timisoara urca 36 de pozitii pana pe locul 394, mentioneaza Andreea Paul, presedintele organizatiei neguvernamentale INACO - Initiativa pentru Competitivitate,potrivit Agerpres.Orasul…

- Detergent capsule, balsam de rufe, sapun lichid și dezinfectant de toaleta – acestea au fost produsele de curațenie cele mai cumparate de romani de Black Friday, potrivit ImportDirect.ro, retailer online de tip hard discount și unul dintre cei mai mari importatori direcți de produse originale de calitate…

- La inceputul lunii iulie, Carrefour a lansat, in Bucuresti, un program-pilot intitulat "Punem pret pe plastic", prin intermediul caruia clientii puteau duce la magazin o sticla PET, primind in schimb legume sau fructe produse de fermieri romani. Pentru ca rezultatele acestei campanii au fost chiar peste…

- Volumul inchirierilor spatiilor de birouri se ridica la 339.100 mp la finalul primelor trei trimestre ale anului, cu 65.430 mp mai mult (24%) decat anul trecut in aceeasi perioada, potrivit unei monitorizari ESOP asupra datelor centralizate de principalii brokeri din piata, care arata ca cele mai mari…

- Chiriile au explodat in orașele universitare. Cat vor scoate din buzunare parintii studentilor care se intorc la cursuri in octombrie Piața chiriilor din marile orașe da in clocot, pe masura ce se apropie inceputul anului universitar și mii de studenți se intorc la cursuri. Cei care sunt din alte localități…