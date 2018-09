Topul metodelor simple pentru a avea un somn bun Din ce in ce mai multe persoane au probleme cu somnul. Si asta din diverse motive, de la stres si pana la diferite afectiuni. Iar un somn insuficient ne afecteaza printre altele capacitatea de munca si studiu si sanatatea. Va prezentam in materialul de mai jos cateva metode la indemana pentru a avea un somn bun. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dacia se afla in topul preferințelor romanilor. Anul acesta, a vandut un numar record de mașini noi in Romania. Cand vine vorba de culori, romanii le prefera pe cele mai banale. Numarul autoturismelor vandute la noi in țara a crescut substanțial in 2018. In doar primele cinci luni ale acestui…

- Topul celor mai doriti angajatori a fost realizat de compania de consultanta Catalyst Solutions in urma analizarii raspunsurilor la intrebarea deschisa: „Care este topul primelor 3 companii pentru care ai vrea sa lucrezi?". Respondentii au...

- 3.000.000 de vizualizari pe YouTube in doar 5 zile de cand a fost lansata si locul 22 in topul Spotify – single-ul „Hatz”, lansat de Dorian Popa, alaturi de Shift”, cucereste internetul si intra in istoria platformelor de streaming din Romania. Dorian & Shift sunt primii artisti romani care intra in…

- Ministerele sunt tot mai mult apreciate de moldoveni. In perioada mai-iunie, increderea in aceste institutii a crescut, in comparație cu inceputul primaverii. O arata rezultatele unui sondaj realizat de Institutul Republican Internațional din Statele Unite.

- In ceea ce priveste cele mai vantate specializari de la liceele de elita din Iasi, rezultatele nu au au fost deloc surprinzatoare, iar estimarile „Ziarului de Iasi" s-au apopiat foarte mult de rezultatele finale, cu diferente de cateva sutimi, diferente explicate prin faptul ca anul acesta au venit…

- 70,24% dintre elevii suceveni care au sustinut bacalaureatul in aceasta vara au obtinut note de trecere, rezultatele absolventilor de liceu din acest an fiind usor mai slabe decat cele inregistrate in 2017, cand promovabilitatea inainte de contestatii era de 73,49%.Cat priveste situatia la nivel ...

- Romania se afla pe locul 6 din 10 țari cu cel mai mare procent de utilizatori atacați cu ransomware pentru dispozitive mobile din totalul de malware mobil, dupa Polonia, Italia, Belgia, Kazakhstan și SUA, arata un raport anual despre ransomware și programe de mining și criptomonede al Kaspersky ...

- Mai mult de 900.000 de romani traiesc in mahalale, case din zone istorice si ghetouri inchiriate de autoritati ca locuinte sociale, desi oficialii stiu ca infrastructura este inexistenta, se arata intr-un amplu raport al Bancii Mondiale.