Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut cu 12% in primele șapte luni ale anului, comparativ cu perioada similara din 2021. In același timp, au fost inmatriculate cu 21% mai puține autoturisme second hand, arata Biziday.Potrivit sursei citate, pe primele șapte luni din 2022,…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au scazut in iulie 2022 cu -21.91% fața de iulie 2021, atingand un volum de 12.099 unitați. Pe primele șapte luni din 2022, inmatricularile de autoturisme noi au atins valoarea de 70.811 unitați, in creștere cu 12.06% fața de perioada similara din 2021,…

- Modificare la inmatricularea mașinilor second-hand aduse din statele UE. Se schimba regulile de eliberare a CIV-ului la RAR Mașinile second-hand aduse in Romania din statele Uniunii Europene nu vor mai fi inmatriculate ca pana acum. Incepand din 25 iulie 2022 Registrul Auto Roman (RAR) va aplica prevederile…

- Volkswagen este marca preferata de romanii care cumpara mașini second-hand, in special seria Passat, arata datele Mogo Romania pe 2021 și prima jumatate a acestui an. 24%, respectiv 26% dintre cumparatori au preferat automobilul german, urmați de cei care au ales marci precum BMW, Audi, Opel sau Ford. …

- Piața mașinilor noi a avut o jumatate de an mult mai buna decat in 2021, totalul crescand cu 23%, spre aproape 59.000 de unitați. La mașini second-hand din import piața a scazut cu 21%, la 156.000 de unitați. arata un comunicat ACAROM. Raportul dintre mașini SH din inport și mașini noi era de 4,2 la…

- Preturile masinilor second-hand au crescut in ultimul an, insa doar pentru modelele care sunt la mare cautare, sustin reprezentantii unei platforme online specializata in comercializarea de autovehicule second hand.

- Inmatricularile de masini noi si second hand au inregistrat cresteri in luna mai 2022, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Asta in pofida faptului ca preturile la carburanti si la automobile au fost majorate considerabil. Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in mai…

- Pana recent, mașinile electrice iși pierdeau foarte repede din valoare, mai ales in primii trei ani de exploatare, fața de mașiile clasice. Iar asta din cauza ca erau considerate o alegere de nișa și existau destule ingrijorari cu privire la cat timp...