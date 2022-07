Topul mașinilor europene pe care merită să stai cu ochii vara aceasta Va fi o vara plina din multe puncte de vedere, dar se pare ca cele mai numeroase surprize ni le-au pregatit producatorii europeni de automobile care s-au intrecut unii pe alții in fabricarea celor mai surprinzatoare modele. The post Topul mașinilor europene pe care merita sa stai cu ochii vara aceasta appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nu-i așa ca și tu abia aștepți sa apara o noua mașina care sa te captiveze și sa te cucereasca chiar inainte de a te urca pentru prima oara la volanul ei? Se prea poate ca așteptarea ta sa ia sfarșit anul acesta deoarece o mulțime de producatori de automobile europeni ne-au pregatit o mulțime de surprize…

- Daca iți dorești sa investești anul acesta intr-un automobil nou, de ultima generație și nu știi ce sa alegi, pe blogul cauțimașina.ro ți-am pregatit o lista cu cele mai noi modele pe care le vom vedea pe strazile din Europa in viitorul apropiat. The post 7 modele noi de mașini europene dupa care trebuie…

- Bat clopotele de nunta. Gimnasta Catalina Ponor (34 ani), fosta campioana olimpica, se pregatește pentru petrecerea de nunta. Alesul este regizorul Bogdan Jianu (52 ani), alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de cațiva ani. Cei doi au depus deja actele la primaria Constanța, acolo…

- Peste 12.000 de autovehicule noi (autoturisme, vehicule comerciale de marfa, de persoane si speciale) au fost inmatriculate in decursul lunii mai, in crestere cu 19% fata de acelasi interval din 2021, reiese din analiza preliminara publicata de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile…

- 102 ani, un secol de viața și zambetul a ramas la fel peste ani…Atata timp cat nu ni se usuca radacinile, raman vii tradițiile, omenia, curajul și puterea! PUTEREA de a trece prin viața frumos și demn…Corpul imbatranește, dar ochii raman vii, iar ochii dumneaei albaștri spun mii de povești și au ramas…

- Bucureștiul ocupa o poziție inalta in clasamentul celor mai ieftine orașe din Europa pentru turiști, realizat de o cunoscuta publicație pentru petrecerea timpului liber. In revista „Timeout” au fost incluse 11 orașe de pe continent. Principalele criterii ale clasamentului sunt atmosfera din respectivele…

- Conform datelor comunicate de catre DRPCIV (Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor), in luna Aprilie 2022 au fost inmatriculate in Romania 9.960 autovehicule noi (autoturisme, vehicule comerciale de marfa și persoane și speciale), cu 7,4% mai multe decat in luna similara…

- Craiova este pe primul loc in topul destinațiilor europene de Paște, inaintea unor capitale și orașe europene cu tradiție, precum Roma, Paris, Viena, Praga sau Londra, scrie pe Facebook primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, care prezinta so