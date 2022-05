Stiri pe aceeasi tema

- Un nou program "Rabla", prin care cei care isi caseaza masinile mai vechi de 15 ani pot primi prima de "cel putin 3.000 de lei", fara a fi obligati sa cumpere un autovehicul nou, va debuta pe 1 iulie, conform anuntului facut, joi, intr-o conferinta de presa, de catre ministrul Mediului, Apelor si Padurilor,…

- Din ce in ce mai mulți producatori se indreapta catre un viitor exclusiv electric. Foarte multe marci consacrate vor avea un portofoliu numai cu modele electrice din 2030, ca urmare a legislației europene care va interzice vanzarile de mașini noi cu motoare termice din acel an. Insa, cu toate acestea,…

- Astazi, 14.04.2022, au ajuns in depozitul DSP Hunedoara 750 de doze de vaccin HPV, urmare a efortului depus de Ministerul Sanatații in vederea asigurarii resurselor financiare pentru achiziționarea unei cantitați suplimentare de vaccin. Cancerul de col uterin – produs de HPV – este denumit…

- Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca a fost clasificata ca una din universitatile de top ale lumii in 10 domenii academice (din 51 analizate si incluse in clasament) in cel mai utilizat ranking universitar international, rankingul QS (Quacquarelli Symonds). Potrivit comunicatului, in domeniul…

- Incepand cu luna aprilie, parcarea Aeroportului Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca va avea stații de incarcare pentru mașinile electrice complet funcționale, devenind astfel primul aeroport... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Lotus lucreaza de ceva timp la primul sau SUV cu zero emisii. Cunoscut pana acum sub numele de cod Type 132, acesta va debuta in 29 martie și va fi produs la uzina din Wuhan, China. Acum, cu doar o zi inaintea lansarii oficiale, constructorul britanic anunța ca noul SUV electric va fi denumit Eletre.…

- Romanii incep sa realizeze cat de sufocata este tara noastra de poluarea creata de masinile clasice care consuma foarte mult combustibil, iar acest lucru a putut fi observat mai ales zilele trecute cand romanii au luat cu asalt benzinariile din intreaga tara. Tocmai de aceea, multi cetateni au inceput…

- Mulți dintre oameni au in general cel puțin o asigurare - de locuința, medicala sau RCA. Sunt insa și persoane care incheie polițe mai puțin obișnuite, pentru rapiri, de exemplu, sau pentru nașterea de gemeni sau pentru diferite parți ale corpului.