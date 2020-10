Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in județ, in ultimele 24 de ore au fost confirmate 332 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.918 teste efectuate. Noile cazuri sunt din Timișoara –173, Lugoj – 4, Buziaș – 5, Ciacova – 1, Deta – 1, Faget – 1, Jimbolia – […]…

- Prefectura Timiș a transmis ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 176 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.526 de teste efectuate. Cazurile noi sunt din Timișoara – 86, Lugoj – 5, Buziaș – 2, Ciacova – 1, Jimbolia – 3, Recaș – 4, […] Articolul…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost inregistrate 202 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.699 de teste efectuate. Cazurile noi au fost raportate in Timișoara – 102, Lugoj – 8, Buziaș – 3, Faget – 4, Gataia – 1, Jimbolia…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 147 de cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.129 de teste efectuate. Cazurile noi sunt din Timișoara – 59, Lugoj – 1, Buziaș – 3, Gataia – 2, Jimbolia – 5, Recaș – 1, Sannicolau…

- Prefectura Timiș a comunicat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 175 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.139 de teste efectuate. Persoanele sunt din Timișoara – 108, Lugoj – 5, Buziaș – 5, Deta – 1, Faget – 2, Gataia – 1, Jimbolia […]…

- Situația epidemiei de coronavirus din Timișoara este alarmanta, conform ultimelor date. In ultimele 24 de ore, municipiul a inregistrat o creștere de cinci ori a numarului de cazuri de infectari cu coronavirus. „Numarul persoanelor confirmate cu COVID-19, in ultimele 24 de ore, a ajuns la 82, dintre…

- In ultimele 24 de ore, in județul Timiș au fost confirmate 65 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.700 de teste efectuate. Cele 65 de persoane sunt din: Timișoara – 30, Dumbravița – 4, Dudeștii Vechi – 3, Giroc – 3, Sannicolau Mare – 3,Recaș – 3, Buziaș…