- In cursul zilei de luni au fost carantinate, in județul Timiș, 214 persoane și au intrat in izolare alte 184 de persoane. Numarul de persoane confirmate cu COVID-19 in ultimele 24 de ore se ridica la 272. Localitațile unde au aparut infectarile sunt: Timișoara –165, Lugoj -6, Buziaș-3, Ciacova-2, Deta-1,…

- In cursul zilei de ieri au fost carantinate, in județul Timiș, 418 persoane și au intrat in izolare alte 234 persoane. Au fost confirmate cu COVID-19 in ultimele 24 de ore 181 de timișeni. Localitațile unde au aparut noi imbolnaviri sunt: Timișoara –88, Lugoj -11, Buziaș-3, Ciacova-1, Deta-2, Faget-2,…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 275 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.961 teste efectuate. Cazurile noi sunt din Timișoara – 188, Lugoj – 4, Buziaș – 1, Ciacova – 2, Deta – 1, Faget – 1, Gataia […] Articolul…

- In cursul zilei de ieri au fost carantinate, in județul Timiș, 345 de persoane și au intrat in izolare 112 persoane. Numarul de persoane confirmate cu COVID-19 in ultimele 24 de ore este de 222. Localitațile in care au aparut noi cazuri sunt urmatoarele: Timișoara –110, Lugoj -12, Buziaș -1, Ciacova-1,…

- In cursul zilei de vineri au fost carantinate, in județul Timiș, 507 persoane și au intrat in izolare alte 665 de persoane. Numarul de persoane confirmate cu COVID-19 in ultimele 24 de ore este 361, distribuția pe localitați fiind urmatoarea: Timișoara –172, Lugoj – 18, Buziaș – 9, Deta -2, Faget-2,…

- In cursul zilei de vineri au fost carantinate, in județul Timiș, 507 persoane și au intrat in izolare alte 665 de persoane. Numarul de persoane confirmate cu COVID-19 in ultimele 24 de ore este 361, distribuția pe localitați fiind urmatoarea: Timișoara –172, Lugoj – 18, Buziaș – 9, Deta -2, Faget-2,…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 551 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 3.209 teste efectuate. Noile cazuri sunt din Timișoara – 264, Lugoj – 41, Buziaș – 3, Ciacova – 21, Deta – 3, Faget – 3, Gataia […]…

- 160 de persoane infectate cu coronavirus au fost depistate, in ultimele 24 de ore, in județul Timiș, iar 116 persoane au fost carantinate și au intrat in izolare 313 persoane. Din cele 160 de cazuri, in Timișoara –84, Buziaș -10, Ciacova -3, Faget-1, Jimbolia -1, Recaș -7, Becicherecu Mic – 2, Bucovaț…