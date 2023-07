Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul „Sf. Sava” din Bucuresti, specializarea Matematica Informatica bilingv, este pe primul loc in topul specializarilor dupa media de admitere la liceu, ultima medie de intrare fiind 9,95. Topul liceelor dupa media de admitere are pe primele pozitii patru colegii din Capitala: „Tudor Vianu”, „Sfantul…

- Topul liceelor dupa media de admitere are pe primele pozitii patru colegii din Capitala - ”Tudor Vianu”, ”Sfantul Sava”, ”Gheorghe Lazar” si ”Spiru Haret”, transmite Ministerul Educației preluat de News.ro

- 33 de absolvenți din capitala, au reușit sa obțina in acest an nota 10 pe linie la examenul național de bacalaureat. Primaria Chișinau a publicat un clasament al liceelor din capitala cu cei mai mulți absolvenți cu nota medie 10, transmite newsmaker. Topul liceelor din municipiul Chișinau cu cei mai…

- Liceele din Arad in care niciun candidat nu a picat examentul de Bacalaureat sunt Colegiul Național „Preparandia – Dimitrie Țichindeal”, Colegiul Național „Moise Nicoara” și... The post Topul liceelor din Arad, dupa media notelor la BAC. Trei licee au promovabilitate 100%, un liceu din județ 0% appeared…

- Rezultatele finale de la Evaluarea Naționala 2023 vor fi publicate marți, 4 iulie, conform calendarului oficial. Inainte de contestații, procentul mediilor peste 5 la Evaluarea Naționala 2023 a fost de 76,2 – in scadere cu șase puncte fața de anul trecut.

- Colegiul National „Sfantul Sava“ este si in acest an in fruntea clasamentului celor mai ravnite licee din Bucuresti, cu o medie de admitere de 9,89 la profilul matematica-informatica, bilingv engleza.