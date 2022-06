Topul liceelor ieșene după mediile la bacalaureat. Sunt surprize! Topul liceelor dupa mediile la bacalaureat - 2022. Ca in fiecare an, „Ziarul de Iasi" a realizat si acum un top al liceelor iesene dupa media elevilor obtinuta la bacalaureat. In fiecare an, se considera ca specializarile anumitor scoli sunt mai dificile decat ale altora, cum este in cazul examenului la matematica sau informatica, asa cum este specificul Liceului de Informatica „Grigore Moisil" din Iasi, sau a Colegiului National „Emil Racovita". In realizarea acestui clasament au fost calculate doar mediile mediilor de la bacalaureat ale candidatilor celor mai cautate scoli din municipiul Iasi,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Clujul are trei licee in topul național al celor mai bune unitați de invațamant din Romania, dupa media de la Examenul de Bacalaureat 2020. Pe locul 3 in țara este Liceul Teoretic ”Avram Iancu” Cluj-Napoca, cu media 9,38, pe locul 7 este Colegiul Național ”Emil Racovița” cu media 9.35,…

- Clujul are trei licee in topul național al celor mai bune unitați de invațamant din Romania, dupa media de la Examenul de Bacalaureat 2020. Pe locul trei in țara este Liceul teoretic ”Avram Iancu” Cluj-Napoca, cu media 9,38, pe locul șapte este Colegiul Național ”Emil Racovița”, iar pe locul noua Colegiul…

- Clujul are trei licee in topul național al celor mai bune unitați de invațamant din Romania, dupa media de la Examenul de Bacalaureat 2020. Pe locul trei in țara este Liceul teoretic ”Avram Iancu” Cluj-Napoca, cu media 9,38, pe locul șapte este Colegiul Național ”Emil Racovița”, iar pe locul noua…

- In județul Valcea, rata cumulata de promovare la examenul de bacalaureat (inainte de contestații) este de 76,16%, peste cea de la nivel national, aceasta fiind de 73,3%. Anul trecut, in județul Valcea, rata cumulata de promovare (inainte de contestații) a fost de 69,12%. Au promovat 1763 de candidați,…

- Ministerul Educatiei a publicat astazi, 27 iunie, pe site-ul dedicat (http://bacalaureat.edu.ro/), rezultatele obtinute de absolventii studiilor liceale care au sustinut probele examenului national de Bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2022. Rezultatele au fost afisate atat pe pagina web mentionata…

- Evaluarea Nationala 2022: Absolventii claselor a VIII-a au sustinut examenul la matematica. La nivelul judetului Iasi, au sustinut proba 6570 de elevi, dintre 2 elevi sunt din alte judete. Nu s-au prezentat la examen 332 (4,8-) dintre elevii inscrisi. Subiectul al III-lea va departaja elevii buni…

- Profesorul de matematica de la Colegiul Național de Informatica „Tudor Vianu” Costel Chiteș a evaluat ca subiectele de la matematica din cadrul Evaluarii Naționale 2022 aveau nevoie de un timp mai mare pentru rezolvare. „Elevii mei foarte buni cu care am facut teste de antrenament, au rezolvat subiectele…

- La Liceul "Dimitrie Cantemir" sunt 5,4 candidati pe un loc, iar la Colegiul "Eminescu" 5,2 pe un loc Astazi va avea loc ultima sesiune de testari pentru admiterea in clasa a V-a la sase dintre liceele din Iasi. In cursul zilei de astazi, 28 mai, sunt organizate testari la Limba romana si Matematica…